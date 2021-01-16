Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 13:17

О последних днях власти Дональда Трампа будут говорить и писать еще много, но скорей всего упустят одно немаловажное обстоятельство. Президентство Трампа породило особую категорию людей – трампистов, причем это явление уже не чисто американское, а расползшееся по всему миру. Более того, как ни странно, за пределами Штатов, особенно на территории бывшего СССР экс-президента США поддерживали с особым неистовством. Если Капитолий штурмовала пара тысяч американцев, то за их действиями с волнением и одобрением следили десятки тысяч трампистов по всему миру.

Будто речь не о США Есть в этом нечто абсурдное: жители пост-СССР, горячо обсуждающие масштабы фальсификации выборов в США, пристрастно публикующие в социальных сетях графики голосования, данные избирательных комиссий и требующие от президента США одного-единственного - всеми имеющими способами защитить суверенный выбор американского народа. Какое-то утопическое кино получается. За всю историю США еще никто - ни внутри страны, ни тем более за ее пределами - ни разу не говорил о фальсификации выборов. В Америке очень странная избирательная система, позволяющая кандидату, получившему меньшее количество голосов, победить по числу выборщиков. Там своя логика: США – это очень размытая федерация, и цель системы выборщиков – обеспечить баланс интересов штатов вне зависимости от их величины. К примеру, в Калифорнии живет 37 млн человек, а в Вайоминге – около 700 000. И таких «вайомингов» - полстраны, и их мнение при обычной избирательной системе тотально игнорировалось бы, соответственно, все решали бы крупные штаты – Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Флорида и др. Чтоб не допустить такого перекоса, в маленьких штатах на душу населения выборщиков больше, чем в крупных. Соответственно, иногда получив больше физических голосов, можно проиграть, так сказать, по очкам, то есть по количеству выборщиков. Это случается нечасто, но и не то чтобы совсем уж только в теории. Когда-то таким образом Джордж Буш-младший стал президентом во второй раз, да и сам Дональд Трамп стал главой государства в силу этой системы. Система несовершенная и очень спорная, о необходимости ее пересмотра давно говорит американская общественность. Но чтоб вот так, кто-то в течение многих месяцев, в одиночку, без поддержки собственной партии, на основании документов, смысл которых поймет разве что специалист в этой области, заявлять о тотальной фальсификации – первый случай в истории США.. Судя по количеству народа, вышедшего на улицу опротестовать «фальсификацию», в эти обвинения мало кто верил, включая сторонников и однопартийцев Трампа. Но в том свято убеждены идейные трамписты на бескрайних просторах постсоветского пространства.

Когда читаешь их посты в социальных сетях, кажется, что это какой-то розыгрыш, чья-то неудачная шутка. Или что речь идет о выборах в какой-то постсоветской стране, и кто-то просто случайно, по ошибке вписал в текст название страны США… Невероятно, но кто-то действительно верит, что демократы сумели купить всю властную вертикаль страны, все избирательные комиссии, все судебные органы, а в это время Републиканская партия - спит беспробудным сном. Причем следует понимать, что понятие «правящая партия» - исключительная редкость для Америки, так как там, как правило, обе ведущие партии делят власть, и очень редко бывает, чтобы всю систему контролировала одна организация. Соответственно, у республиканцев контроль над всей системой власти точно такой же, как у демократов, что полностью исключает возможность тотальной фальсификации выборов. Президент-мессия Но то у людей разумных. В стане идейных постсоветских трампистов – свой мир, своя вселенная, и Солнце крутится вокруг Земли. Все дело в их отношении к Дональду Трампу, которое, скорее должно быть предметом изучения психоаналитиков, чем политологов. В глазах трампистов их кумир – это своеобразный святой Георгий, разящим копьем воющий за все хорошее против всего плохого – против левых, против социалистов, против коммунистов, против BLM, против… Ну, сказано же, против всего плохого. Но великой миссии Спасителя человечества противится все остальное население планеты, которое готовится на первом этапе разрушить США, а потом и весь оставшийся мир.

Дональд Трамп - в общем-то, довольно средний президент и, по американским меркам, средней руки миллиардер - благодаря неукротимой силе воображения советских трампистов превратился в эпическую фигуру планетарного значения – своего рода Колосса Родосского. Он якобы владеет всеми тайнами мироздания, он стоит на высшей стадии просветления, его гигантская фигура величественной тенью возвышается над копошащимся у его ног муравейником, который не понимает и не в состоянии понять, какая ему честь выпала – жить в одну эпоху с НИМ. Трамп - единственная надежда всего прогрессивного человечества, и без него миру конец. Теперь планетой безраздельно завладеют левые, красные, коммунисты, гей-активисты, которые отменят понятия «мужчина» и «женщина», раскулачат бизнес, а все что остается от США – сдадут Путину и Си Цзинпиню… Неужели кто-то в трезвом уме и ясной памяти может наградить столь чудесными свойствами человека, который сам про себя пишет: «Моя непревзойденная мудрость»?.. Согласитесь, называть себя «непревзойденно мудрым» - далеко не самый большой признак ума. Чтоб не быть неправильно понятым, уточню, что не имею ничего против Трампа, в смысле, реального, не супергероя из детских фантазий, а того, кто последние годы руководил Америкой. Довольно-таки посредственный руководитель государства, без каких-то особых достижений, но и без особых провалов. Что-то из своих обещаний он сумел осуществить, что-то нет. Например, осложнить жизнь Пекину смог, но вернуть американские предприятия из Китая и Мексики – не смог. Не потому, что глупый, а потому, что это невозможно… Американский бизнес в Мексике и Китае не ради красивых глаз, а ради низких зарплат местных жителей и бесправного труда в течение 10 часов в день за 100 долларов в месяц…