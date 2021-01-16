Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Умер герой Советского Союза, бывший заместитель главного командования Военно-воздушных сил России, депутат Госдумы генерал-полковник в отставке Николай Антошкин. Об этом в воскресенье, 17 января, рассказал глава аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин, передает РИА Новости.

По его словам, Антошкин скончался в больнице. О месте и дате похорон объявят позже.

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов также отметил, что Антошкин болел COVID-19 и скончался от осложнений, вызванных инфекцией.