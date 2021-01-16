Тренер сборной Азербайджана подписал контракт с ЦСКА По рекомендации Акинфеева
Бывший голкипер футбольной сборной Азербайджана, а ныне тренер вратарей нашей национальной команды Дмитрий Крамаренко будет работать в московском ЦСКА.
По сообщению официального сайта российского клуба, Крамаренко будет тренировать вратарей в основной команде ЦСКА. Сегодня он отправится вместе с клубом на зимние сборы в испанский Кампоамор.
Отметим, что Дмитрий будет совмещать работу в ЦСКА с работой в сборной Азербайджана и приезжать в Баку во время перерывов, выделенных на игры национальных команд.
По словам самого Крамаренко, клубу его рекомендовала живая легенда российского футбола, многолетний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, с которым вратарь сборной Азербайджана успел поиграть вместе в армейском клубе в начале 2000-х. Именно Акинфеев посоветовал Крамаренко руководству клуба и главному тренеру Виктору Гончаренко после ухода из команды Сергея Овчинникова, проработавшего в ЦСКА шесть лет.
Дмитрий Крамаренко играл в ЦСКА в 2002-03-х годах, а в 2017-18-х годах он был тренером молодежной команды армейского клуба. 46-летний специалист, у которого богатый опыт выступлений на высоком уровне, сыграл 33 матча за сборную Азербайджана.
В России Крамаренко также играл за московские «Динамо» и «Торпедо», владикавказскую «Аланию», калининградскую «Балтику», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»).
Если брать азербайджанские клубы, то в начале 1990-х перед отъездом в Россию голкипер поиграл за бакинские «Динамо» и «Нефтчи». А после возвращения из России в середине 2000-х защищал цвета «Карвана», «Хазар-Лянкярана», «Интера» (ныне «Кешля») и «Симурга».
Тренерскую карьеру бывший вратарь сборной Азербайджана начал в 2013 году в «Габале». Затем тренировал голкиперов в «Нефтчи» и, как упоминалось выше, в молодежной команде ЦСКА. В 2020 году был назначен тренером вратарей в сборной Азербайджана.