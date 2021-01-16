По сообщению официального сайта российского клуба, Крамаренко будет тренировать вратарей в основной команде ЦСКА. Сегодня он отправится вместе с клубом на зимние сборы в испанский Кампоамор.

Отметим, что Дмитрий будет совмещать работу в ЦСКА с работой в сборной Азербайджана и приезжать в Баку во время перерывов, выделенных на игры национальных команд.

По словам самого Крамаренко, клубу его рекомендовала живая легенда российского футбола, многолетний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, с которым вратарь сборной Азербайджана успел поиграть вместе в армейском клубе в начале 2000-х. Именно Акинфеев посоветовал Крамаренко руководству клуба и главному тренеру Виктору Гончаренко после ухода из команды Сергея Овчинникова, проработавшего в ЦСКА шесть лет.

Дмитрий Крамаренко играл в ЦСКА в 2002-03-х годах, а в 2017-18-х годах он был тренером молодежной команды армейского клуба. 46-летний специалист, у которого богатый опыт выступлений на высоком уровне, сыграл 33 матча за сборную Азербайджана.