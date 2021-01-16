«На совещании 11 января в центре внимания В.Путина, И.Алиева и Н. Пашиняна была подготовка программы по разблокированию и регулированию транспортных коммуникаций, - отмечает политолог. - Вопрос транспортного сообщения является важным моментом в урегулировании любого военного конфликта. Когда происходит передвижение грузов, осуществляются экономические контакты, торговля, появляются общие бизнес-интересы, то и вопросы политического характера удается решать быстрее и легче. Поэтому упор в этот раз делался на открытии коммуникаций, что позволит создать благоприятные условия для достижения устойчивого мира между противостоящими сторонами».

Между тем политолог напоминает, что остается еще много моментов, которые ждут своего решения. Именно поэтому на трехсторонней встрече стороны договорились в течение месяца создать рабочую группу и приступить к урегулированию чисто технических вопросов. К примеру, говорилось о том, что строительство железной дороги от западной границы Азербайджана до Нахчывана займет не меньше года, а пока грузы в сторону Горадиза и Карабаха надо будет перевозить автотранспортом. Существующая логистика также способна соединить Азербайджан с НАР, а РФ с Арменией при задействовании одновременно железной дороги и автотранспорта.

«Но пока остаются некоторые нерешенные вопросы. Недавно в Армении родители призывников протестовали против отправки своих сыновей в Нагорный Карабах. Из этого можно сделать вывод, что Армения по-прежнему переправляет своих военных в Карабах, ведет ротацию войск. Хотя в Ереване официально заявили, что не всех призывников отправят в Карабах, факт остается фактом: этот момент присутствует. Думаю, на встрече в Москве азербайджанская сторона выразила готовность вернуть 62 армянских военнопленных, если будет прекращена переброска армянских военных на азербайджанскую территорию. Все, что было в заявлении трех руководителей, является важными элементами урегулирования конфликта, однако обсуждение других вопросов - будущего Нагорного Карабаха, вывод армянских военных и др., по всей видимости, осталось за кадром», - полагает журналист.

Почти 30 лет Азербайджан и Турция блокировали Армению с целью вынудить Ереван освободить азербайджанские земли. Было даже выдвинуто условие, что пока Армения не освободит оккупированные территории, разблокировки не будет. Сегодня же реальность такова, что 7 районов освобождены, оттуда вывели войска, и этот процесс продолжается. Поэтому вопрос разблокировки вошел в повестку дня переговоров. Причем никто не говорит, что конкретно такого-то числа в такой-то час все дороги будут открыты. Пока формируется рабочая группа, которая через месяц представит программу, потом ее будут обсуждать, согласовывать, то есть пройдет еще какое-то время.

Так что, приходит к выводу М.Алиев, принятые на сегодняшний день документы - это только меморандум о намерениях, и за это время будут решаться другие вопросы: вывод армянских войск, разоружение различных армянских вооруженных групп, которые некоторые время назад в Ханкенди устроили перестрелку, прекращение отправки в Азербайджан армянской военной техники, живой силы и др. «Самый главный вопрос, конечно же, вывод армянских войск и прекращение переброски военных в Нагорный Карабах. И это будет решаться параллельно подготовке открытия коммуникаций», - уверен эксперт.

В то же время журналист-политолог считает, что акция родителей армянских военных против отправки их сыновей в Карабах свидетельствует о том, что армянское общество не заинтересовано в дальнейшей эскалации конфликта. «Армянское общество против участия в карабахском конфликте, и в этом смысле стороны могут прийти к согласию по многим вопросам. Это, кстати, исходит из духа трехстороннего заявления от 10 ноября», - полагает М.Алиев.

Пока технические вопросы в связи с коммуникациями будут решаться, произойдут важные изменения в военном и, весьма вероятно, в политическом аспектах. Как полагает эксперт, к тому времени, когда реально начнутся открываться коммуникации, многие крайне важные моменты урегулирования окончательно прояснятся.

Что касается политического диалога по урегулированию конфликта, то, по мнению журналиста, параллельно действующему трехстороннему формату, в следующем месяце, скорее всего начнутся консультации в рамках МГ ОБСЕ.

«Взаимодействие между сторонами конфликта уже есть на уровне министерств обороны в вопросах миротворцев, поддержки режима прекращения огня,- утверждает М.Алиев. - На дипломатическом уровне работают внешнеполитические ведомства. И теперь в вопросе коммуникаций, гуманитарных задач будет взаимодействие на уровне зампредседателей правительства. Обнадеживает, что благодаря взаимодействию на уровне министерств национальной безопасности, в принципе, без инцидентов решаются вопросы на армяно-азербайджанской границе. В конечном итоге проблемы на границе решаются договоренностями, и армянская сторона не идет на какие-то обострения и конфликты. Это позитивный показатель в рамках общего процесса урегулирования конфликта».