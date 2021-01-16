Российский корабль затонул у берегов Турции
Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции, передает РИА «Новости».
В настоящее время ведется операция по спасению 15 членов экипажа.
Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции, передает РИА «Новости».
В настоящее время ведется операция по спасению 15 членов экипажа.
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