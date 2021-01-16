Канцлер Австрии объявил о продлении локдауна

Австрия продлевает жесткий карантин для борьбы с распространением нового коронавируса с 24 января и нацелена "с 8 февраля начать первые шаги в сторону открытия". Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Мы вместе с экспертами и главами регионов решили, что в связи с высокой угрозой заражения новыми мутациями из Великобритании и ЮАР мы должны ввести ужесточения, - заявил Курц на пресс-конференции. - Мы должны вас проинформировать, что необходимо продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу".

По его словам, власти вынуждены принимать непопулярное решение о продлении, потому что всем надоел длительный локдаун. Однако зафиксированные в Австрии мутации коронавируса из Великобритании и ЮАР представляют высокую угрозу заражения, объяснил Курц.