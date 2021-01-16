Непокоренная до сих пор вершина взята

Единственный 8-тысячник, вершина К-2, называемая еще Чогори, в горной системе Каракорум, никогда до сих пор не была покорена зимой. И вот случилось долгожданное событие: группа непальских шерпов взошла на высоту 8 тысяч 611 метров, вторую после Эвереста высшую точку Земли. Об этом в своем facebook сообщил Чханг Дава Шерпа, участник экспедиции Seven Summit Treks. Эту же информацию тут же распространил Польский союз зимних гималаистов.

Групп из десяти шерпов, местных горных жителей, (обычно, проводников иностранных альпинистов), в субботу 16 января, в 13 часов по среднеевропейскому времени (9 утра по местному) впервые в истории зимой поднялась на заснеженный пик К-2, самый северный «восьмитысячник» на планете.

После пребывания на вершине, отважная десятка начала спуск, и через несколько часов благополучно, в хорошей физической форме спустилась в свой базовый лагерь C4, расположенный на высоте 7800 метров.

Однако не обошлось без трагедии - осуществляя акклиматизационный спуск в лагерь, сорвался каталонец Серхио Минготе, спортивный руководитель Seven Summit Treks из Испании; спасти его жизнь не удалось.

Польская участница экспедиции Магда Гожковска вернулась в лагерь целой и невредимой.

Среди команды горовосходителей был и Мингма Гьяле, который накануне исторического восхождения заявлял, что они покорят вершину без использования кислорода из баллонов, так как все успешно прошли акклиматизацию перед последним броском наверх.

А другой участник группы Нирмал Пурья написал в своем профиле: «Еще сегодня проведу надежную команду на К-2. Я надеюсь, что вместе будем стоять на вершине».

Так и случилось.

Надо сказать, что по статистике, именно эта вершина забирает каждую четвертую жизнь смельчаков, которые рискуют покорить К-2. Первой женщиной, поднявшейся на Чогори еще в 1986 году, была Ванда Руткевич. А ее земляк, польский же альпинист Анджей Баргель впервые спустился с К-2 на горных лыжах три года назад.