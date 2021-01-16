Непокоренная до сих пор вершина взята
Единственный 8-тысячник, вершина К-2, называемая еще Чогори, в горной системе Каракорум, никогда до сих пор не была покорена зимой. И вот случилось долгожданное событие: группа непальских шерпов взошла на высоту 8 тысяч 611 метров, вторую после Эвереста высшую точку Земли. Об этом в своем facebook сообщил Чханг Дава Шерпа, участник экспедиции Seven Summit Treks. Эту же информацию тут же распространил Польский союз зимних гималаистов.
«Мы сделали это, хотите верьте, хотите нет!» - написал он с восторгом.
Групп из десяти шерпов, местных горных жителей, (обычно, проводников иностранных альпинистов), в субботу 16 января, в 13 часов по среднеевропейскому времени (9 утра по местному) впервые в истории зимой поднялась на заснеженный пик К-2, самый северный «восьмитысячник» на планете.
После пребывания на вершине, отважная десятка начала спуск, и через несколько часов благополучно, в хорошей физической форме спустилась в свой базовый лагерь C4, расположенный на высоте 7800 метров.
Однако не обошлось без трагедии - осуществляя акклиматизационный спуск в лагерь, сорвался каталонец Серхио Минготе, спортивный руководитель Seven Summit Treks из Испании; спасти его жизнь не удалось.
Польская участница экспедиции Магда Гожковска вернулась в лагерь целой и невредимой.
Среди команды горовосходителей был и Мингма Гьяле, который накануне исторического восхождения заявлял, что они покорят вершину без использования кислорода из баллонов, так как все успешно прошли акклиматизацию перед последним броском наверх.
А другой участник группы Нирмал Пурья написал в своем профиле: «Еще сегодня проведу надежную команду на К-2. Я надеюсь, что вместе будем стоять на вершине».
Так и случилось.
Надо сказать, что по статистике, именно эта вершина забирает каждую четвертую жизнь смельчаков, которые рискуют покорить К-2. Первой женщиной, поднявшейся на Чогори еще в 1986 году, была Ванда Руткевич. А ее земляк, польский же альпинист Анджей Баргель впервые спустился с К-2 на горных лыжах три года назад.