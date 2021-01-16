Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии также примут участие в Зимних учениях-2021, которые пройдут в турецком городе Карсе. Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, состоялась церемония отправки на место учений личного состава и военной техники, задействованных в учениях.

Выступая на церемонии отправки, генерал-майор Фазиль Агаларов рассказал о развивающемся азербайджано-турецком военно-техническом сотрудничестве, значимости ежегодно проводимых в Нахчыване и Карсе совместных военных учений, славной победе Азербайджанской армии в Отечественной войне и пожелал успехов подразделениям, которые примут участие в Зимних учениях-2021.

«После выступлений подразделения, привлеченные к учениям, выехали из города Нахчыван в направлении пограничного пункта пропуска Садарак. Наши подразделения перешли через мост «Умид» над рекой Араз и продолжили движение в направлении города Карс», - гвоорится в сообщении.