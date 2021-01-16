Финский чудо-перстень, который… обнаруживает коронавирус!
Финны давно и хорошо известны своими инновационными открытиями. Легендой уже стал телефон Nokia. И вот еще сенсационная новость — местный стартап представил на рынок уникальное изобретение. Оно уже завоевывало сердца баскетболистов NBA и даже некоторых членов королевской семьи Великобритании.
Перстень под названием Ouro измеряет температуру тела, анализирует сердцебиение и облегчает контроль за качеством и долготой сна, а по мнению экспертов, может помочь обнаружить заболевание коронавирусом.
Отчего же баскетболисты? История чудо-перстня началась тогда, когда такая звезда NBA, как Шакил О“Нил и голливудский актер Уилл Смит вложили 20 миллионов в малоизвестный финский стартап.
Перстень не является ответом на пандемию — стартап возник еще в 2018 году, когда о коронавирусе никто слыхом не слыхивал. Этот гаджет просто вписывался в модную тенденцию заботы пользователя о своем здоровье, призванный, прежде всего, служить измерению температуры, анализу ритма сердцебиения, контролю за качеством сна. Собственно, уже хорошо известны и наручные часы с подобными функциями.
Вначале изобретатели делали ставку именно на аналитику сна. Но вот разразилась пандемия, и эксперты заметили, что перстень может помогать обнаруживать инфицирование Covid-19.
Факт, что звезда NBA поверила в потенциал стартапа финских технологов, помог выйти уникальному изделию на рынок.
И уже во время первой волны пандемии, весной руководство NBA, несомненно, под влиянием инвестиций Шакила О“Нила, решило приобрести для своих профессиональных игроков, тренеров и персонала 2 тысячи штук необычной бижутерии. Об этом не преминула сообщить британская The Telegraph.
Именно благодаря этому, фирма Oura удвоила выпуск инновативной продукции и в прошлом году продала ни много, ни мало — 300 тысяч своих перстней. Цена престижной и ценной штучки — 300 долларов. Для людей, любящих престиж, выпускается модель из серебра с брильянтами — за нее желающие выкладывают 999 долларов.
Одним из первых поклонников изделия стал принц Гарри, купивший перстень в 2018 году, о чем широко писала мировая пресса, называя его инфлюэнсером. Он, кстати, носит перстень на безымянном пальце правой руки, как обручальное кольцо.
Считается, что рынок подобных wearables или гаджетов, напичканных современными технологиями, которые люди носят повседневно, в 2018 году стоил в мире 312 миллиардов долларов. По некоторым оценкам, к 2026 году он вырастет до 1,1 триллиона долларов, то есть четырехкратно.
Но эти прогнозы были сделаны еще до пандемии, в марте 2019 года. Потому, скорее всего, коронавирус подстегнет интерес покупателей и продажи резко возрастут. Так считает Агата Колоджей в издании bizblog.pl.
На домашней страничке фирмы-изготовителя только что появилась информация о золотом варианте перстня Oura, цена которого вполне реалистичная — 419 долларов США.
Внешне он ничем не отличается от обычных перстней, а вот на внутренней поверхности встроены различные датчики. Его можно купить в онлайн-режиме, а получить в течение одной-двух недель. Преимуществ у изделия несколько — перстень легкий, батарея может держать заряд до 7 дней (полная его зарядка происходит за время от 20 до 80 минут), он влагоустойчив, не подвержен царапинам, а подзарядка подбирается индивидуально, по размеру вашего пальца.
Современные технологии, которые становятся привычными в повседневной жизни, все же благодаря пытливой мысли и необычным решениям, способны удивлять и завоевывать и сердца, и рынки.