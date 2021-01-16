Финский чудо-перстень, который… обнаруживает коронавирус!

Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 15:56

Финны давно и хорошо известны своими инновационными открытиями. Легендой уже стал телефон Nokia. И вот еще сенсационная новость — местный стартап представил на рынок уникальное изобретение. Оно уже завоевывало сердца баскетболистов NBA и даже некоторых членов королевской семьи Великобритании. Перстень под названием Ouro измеряет температуру тела, анализирует сердцебиение и облегчает контроль за качеством и долготой сна, а по мнению экспертов, может помочь обнаружить заболевание коронавирусом.

Отчего же баскетболисты? История чудо-перстня началась тогда, когда такая звезда NBA, как Шакил О“Нил и голливудский актер Уилл Смит вложили 20 миллионов в малоизвестный финский стартап. Перстень не является ответом на пандемию — стартап возник еще в 2018 году, когда о коронавирусе никто слыхом не слыхивал. Этот гаджет просто вписывался в модную тенденцию заботы пользователя о своем здоровье, призванный, прежде всего, служить измерению температуры, анализу ритма сердцебиения, контролю за качеством сна. Собственно, уже хорошо известны и наручные часы с подобными функциями. Вначале изобретатели делали ставку именно на аналитику сна. Но вот разразилась пандемия, и эксперты заметили, что перстень может помогать обнаруживать инфицирование Covid-19. Факт, что звезда NBA поверила в потенциал стартапа финских технологов, помог выйти уникальному изделию на рынок.