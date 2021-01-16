Ученые из Уханя рассказали об укусах летучих мышей

Ученые из китайского Уханя, откуда пошло распространение COVID-19, признавались, что их кусали летучие мыши. Об этом сообщает Taiwan News.

Один из исследователей из Уханьского института вирусологии заявил, что в 2017 году во время сбора образцов в пещере, где живут летучие мыши, одна из них укусила его. «Клыки одной из них пронзили резиновую перчатку, словно это была игла», — рассказал он. Однако тогда ученый не придал этому значения, успокоив себя тем, что ему делали прививку от бешенства.

Также на кадрах, снятых китайскими телевизионщиками в 2017 году, видно, что ученые взаимодействовали с летучими мышами без масок и перчаток, грубо нарушая нормы ВОЗ. Уже тогда было известно, что рукокрылые являются носителями многих смертоносных вирусов, включая атипичную пневмонию SARS.

Видео вышло в эфир 29 декабря 2017 года на китайском государственном телевидении. В нем рассказывалось, как знаменитая вирусолог Ши Чжэнли, известная как «Женщина-летучая мышь», работает над исследованием происхождения SARS. На кадрах видно, что даже в лабораториях четвертого уровня биобезопасности ученые взаимодействуют с летучими мышами без должной защиты, например, трогают их голыми руками.