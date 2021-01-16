Россиянин заразил ВИЧ двух жен и их дочерей

В Омске к 14 годам колонии строгого режима был приговорен россиянин, заразивший ВИЧ-инфекцией двух жен, родную дочь и падчерицу. Об этом в воскресенье, 17 января, со ссылкой на главу следственного отдела по Центральному округу Омска Следственного комитета России (СКР) Евгения Шелудкова сообщает портал «СуперОмск».

По данным издания, в 2019 году в больницу обратились две женщины у которых был обнаружен ВИЧ, такой же диагноз поставили и их дочерям восьми и девяти лет. Выяснилось, что все четверо в разное время имели половые отношения с подозреваемым.

Мужчина сначала жил с женой и дочерью, а позже, расставшись с женщиной, стал встречаться с другой. Вскоре новая гражданская супруга узнала, что у нее ВИЧ и посоветовала бывшей жене своего мужа провериться. Россиянка последовала совету и после положительного результата заставила сдать анализы и дочь. Выяснилось, что девочка заражена, поскольку мужчина, проживая у них дома, совершал с ней действия сексуального характера.

Сотрудники СКР возбудили уголовное дело и вскоре россиянин был задержан. Оказалось, что проживая с гражданской женой, он принуждал к сексу и ее малолетнюю дочь. При этом в ходе расследования следователи выяснили, что злоумышленник знал о своем диагнозе с 2015 года, но скрыл его от жен.