В США не сокращается число больных коронавирусом

В Соединенных Штатах за сутки обнаружили 198 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, кроме того, было зарегистрировано 3,2 тысячи смертей, передает РИА Новости со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, который суммирует сведения федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Уточняется, что в США за минувшие сутки зафиксировали 198 218 новых случаев заражения коронавирусом, 3286 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.

С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в стране зафиксировано более 23,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 395 тысяч граждан.