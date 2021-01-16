Иран готов увеличить добычу нефти. Об этом заявил Генеральный директор Национальной компании Южных нефтяных месторождений Ахмед Мохаммади.

«Реализуя некоторые проекты, мы не только предотвратим сокращение добычи, но и повысим уровень и производственные мощности нефтеносных районов, чтобы в желаемый период активизировать цели Министерства нефти и Национальной иранской нефтяной компании», - отметил чиновник.

По словам Мохаммади, имеется возможность увеличить добычу нефти примерно до уровня, какой она была до введения санкций.