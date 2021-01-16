Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения встретились с раненым ветераном Отечественной войны Сеидакпером Халиговым и членами его семьи.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства, по пожеланию семьи, мать ветерана была обеспечена работой в оплачиваемых общественных работах.

Сам ветеран, его отец и брат были привлечены к программе самозанятости по созданию мелкого бизнеса. В ближайшие дни они будут обеспечены всем необходимым оборудованием.

Вместе с тем принято решение об обеспечении раненого ветерана современным высокотехнологичным протезом ноги. Ему также были назначены страховые выплаты и социальные пособия.