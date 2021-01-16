В Будапеште выступили с заявлением по азербайджанскому газу

Венгрия готова в будущем принимать азербайджанский газ. Такое заявление журналистам сделала комиссарка по международной энергетике министерства иностранных дел и торговли Венгрии Д. Зомбори.

Она отметила, что стратегический интерес Венгрии - диверсификация маршрутов и источников импорта энергии. И в этом плане азербайджанский газ будет весьма полезен стране.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в нашем будущем балансе энергоносителей учитывать поставки азербайджанского газа», - заявила коммисарка.