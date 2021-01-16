Джейхун Наджафов, автор haqqin.az 19:22

Нет никаких оснований надеяться на рост мировой экономики в 2021 году. Глобальная отмена карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, вряд ли наступит, поэтому потребление и спрос на нефть не увеличится, уверен руководитель казахстанского информационно-аналитического нефтегазового портала Oilnews.kz Сергей Смирнов. «Мировая цена нефти будет варьировать в рамках нынешних $45-$55 за баррель, - предположил аналитик, раскрывая haqqin.az ситуацию на мировом рынке углеводородов. - Какие-то решения стран - экспортеров нефти ОПЕК о сокращении нефтедобычи могут только на короткое время незначительно повысить ее стоимость, так как и в наступившем году будут действовать ограничения на международные и внутренние авиаперелеты, транспортное передвижение между странами и др».

Отдельные всплески роста цен на 5-10 долларов казахский эксперт считает кратковременными, возникшими лишь на фоне каких-то инцидентов в нефтяных странах. К примеру, такое случилось, когда где-то в Нигерии террористы захватили нефтяную платформу. Но такие скачки мировых цен не дают длительного, стабильного роста стоимости нефти. Пока неясно, подчеркивает С.Смирнов, будет ли новый президент США Джо Байден накручивать санкции в отношении Ирана или, наоборот, даст Тегерану выход на нефтяной рынок. А для Ирана санкции создают проблему в получении технологий. Однако любые запреты можно обойти, покупая технологии у третьих стран. Хотя это обходиться дорого, но даже в условиях санкций Иран сможет поддержать развитие своей нефтяной промышленности, что скажется на глобальном рынке углеводородов. Эксперт также отметил, что доллар в начале прошлого года и в начале нынешнего обладал совершенно разной полновесностью. «Доллар упал в цене, и это тоже отражается на стоимости нефти. Не говоря уже о том, что прошлом году во всем мире снизилась нефтедобыча. Так, в Казахстане она упала с 90,5 млн тонн в 2019 году до 85,7 млн в 2020-м, то есть примерно на 5%. Поэтому Казахстан пока вынужден расходовать средства Стабилизационного фонда, или, как его называют у нас в стране, Фонда благоденствия», - сообщил он.