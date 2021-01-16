Блокировка Трампа обошлась Facebook и Twitter в 51 миллиард долларов
Компании Facebook и Twitter, две крупнейшие социальные сети, принявшие решение навсегда заблокировать аккаунты президента Дональда Трампа из-за той роли, которую он сыграл в разжигании протестов на Капитолийском холме, потеряли в общей сложности 51,2 миллиарда долларов рыночной стоимости по итогам последний двух торговых сессий.
Множество компаний из самых разных секторов отреагировали на риторику президента, в том числе приостановив перечисление политических пожертвований, выступив с заявлениями, осуждающими провокационное поведение президента, и отказавшись реализовывать товары, имеющие отношение к правым движениям. Вероятно, компании Facebook и Twitter предприняли самые масштабные ответные меры, когда они решили навсегда заблокировать аккаунты Трампа на своих платформах — 7 и 8 января соответственно.
Объясняя свои решения, обе компании сослались на высокий риск повторного всплеска насилия, однако инвесторам не понравились их действия. В понедельник, 11 января, акции компании Facebook упали на 4%, а во вторник — еще на 2,2%, потому что акционеры стали продавать акции, очевидно, опасаясь, что такие блокировки заставят многих пользователей уйти с этой платформы. На момент закрытия торгов во вторник, 12 января, рыночная капитализация Facebook упала на 47,6 миллиарда долларов по сравнению с пятницей.
В начале недели акции Twitter упали на 6,4%, а затем еще на 2,4%, поскольку акционеры продолжали распродавать ее акции до самого закрытия торгов во вторник. В результате рыночная капитализация Twitter упала на 3,5 миллиарда долларов.
В среду, 13 января, акции Twitter выросли на 2,9%, а акции Facebook остались на прежнем уровне. Между тем аналитики не понизили целевые средние цены акций этих компаний после блокировки аккаунтов, а это служит сигналом того, что эти падения, скорее всего, представляют собой рефлекторную реакцию рынка и со временем все вернется на свои места.
Другие технологические гиганты, отреагировавшие на события прошлой недели, демонстрировали более благоприятную динамику на протяжении всей недели. Акции Apple и Google немного подросли в цене после того, как после закрытия пятничных торгов они сообщили об удалении приложения Parler из своих магазинов. Акции Amazon выросли на 1,6% после того, как в воскресенье компания объявила об удалении Parler со своего хостинга.
Тем не менее эти решения могут обернуться негативными последствиями для технологических компаний в последнюю неделю президентства Трампа. 11 января агентство CNN сообщило, что Трамп может отомстить технологическим гигантам за их баны. Пока неясно, какие именно меры может принять президент и сумеет ли он их принять до инаугурации избранного президента Джо Байдена.