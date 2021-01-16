Блокировка Трампа обошлась Facebook и Twitter в 51 миллиард долларов

Множество компаний из самых разных секторов отреагировали на риторику президента, в том числе приостановив перечисление политических пожертвований, выступив с заявлениями, осуждающими провокационное поведение президента, и отказавшись реализовывать товары, имеющие отношение к правым движениям. Вероятно, компании Facebook и Twitter предприняли самые масштабные ответные меры, когда они решили навсегда заблокировать аккаунты Трампа на своих платформах — 7 и 8 января соответственно.

Компании Facebook и Twitter, две крупнейшие социальные сети, принявшие решение навсегда заблокировать аккаунты президента Дональда Трампа из-за той роли, которую он сыграл в разжигании протестов на Капитолийском холме, потеряли в общей сложности 51,2 миллиарда долларов рыночной стоимости по итогам последний двух торговых сессий.

Объясняя свои решения, обе компании сослались на высокий риск повторного всплеска насилия, однако инвесторам не понравились их действия. В понедельник, 11 января, акции компании Facebook упали на 4%, а во вторник — еще на 2,2%, потому что акционеры стали продавать акции, очевидно, опасаясь, что такие блокировки заставят многих пользователей уйти с этой платформы. На момент закрытия торгов во вторник, 12 января, рыночная капитализация Facebook упала на 47,6 миллиарда долларов по сравнению с пятницей.

В начале недели акции Twitter упали на 6,4%, а затем еще на 2,4%, поскольку акционеры продолжали распродавать ее акции до самого закрытия торгов во вторник. В результате рыночная капитализация Twitter упала на 3,5 миллиарда долларов.

В среду, 13 января, акции Twitter выросли на 2,9%, а акции Facebook остались на прежнем уровне. Между тем аналитики не понизили целевые средние цены акций этих компаний после блокировки аккаунтов, а это служит сигналом того, что эти падения, скорее всего, представляют собой рефлекторную реакцию рынка и со временем все вернется на свои места.

Другие технологические гиганты, отреагировавшие на события прошлой недели, демонстрировали более благоприятную динамику на протяжении всей недели. Акции Apple и Google немного подросли в цене после того, как после закрытия пятничных торгов они сообщили об удалении приложения Parler из своих магазинов. Акции Amazon выросли на 1,6% после того, как в воскресенье компания объявила об удалении Parler со своего хостинга.

Тем не менее эти решения могут обернуться негативными последствиями для технологических компаний в последнюю неделю президентства Трампа. 11 января агентство CNN сообщило, что Трамп может отомстить технологическим гигантам за их баны. Пока неясно, какие именно меры может принять президент и сумеет ли он их принять до инаугурации избранного президента Джо Байдена.