Навальный вылетел из Берлина в Москву

Из берлинского аэропорта Бранденбург вылетел в Москву самолет с российским блогером Алексеем Навальным на борту. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ранее корреспондент телеканала «Дождь» сообщил, что Навальный находится в самолете и прошел к своему месту. Среди прочих его сопровождает супруга Юлия.

На вопросы журналистов, летящих тем же рейсом, оппозиционный блогер сообщил: он чувствует себя хорошо и рад возвращению домой, передает «Интерфакс».