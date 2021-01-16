Египет объявил о новых крупных археологических находках

Власти Египта заявили о новых находках на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира, передает Интерфакс.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство по делам древностей, среди археологических находок древний погребальный храм и более 50 саркофагов.

Деревянные саркофаги относятся к периоду Нового царства - между XVI и XI веками до н.э., они были найдены на глубине 10-12 м.

Египтолог Захи Хавасс сообщил, что погребальный храм посвящен царице Нейт, супруге фараона Тети. Находки были сделаны близ пирамиды, где похоронен фараон Тети, первый правитель шестой династии.

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса - столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.

В ноябре Египет сообщил об обнаружении более сотни нетронутых саркофагов. Обнаруженные саркофаги относятся к эпохе Птолемеев (320 - 30 гг. до н.э.) и периоду Позднего царства (664 - 332 гг. до н.э.).