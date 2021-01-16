Протесты в Амстердаме: полиция применила водометы

Нидерландская полиция была вынуждена применить водометы для разгона несанкционированной акции протеста в Амстердаме. Как передает ТАСС, об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, водометы были пущены вход после того, как демонстранты отказались выполнять требования правоохранительных органов покинуть площадь.

Ранее демонстрация была запрещена муниципалитетом, однако несколько сотен человек все равно собрались на Музейной площади города, чтобы выразить протест в связи с действиями кабинета министров и политикой властей по борьбе с пандемией коронавируса. Многие из них не соблюдали дистанцию и были без масок.