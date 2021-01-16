В Ереване продолжаются аресты оппозиционеров

Член армянской оппозиционной партии "Родина", лидером которой является экс-глава СНБ Артур Ванецян, Давид Багдасарян задержан в Ереване. Об этом пресс-секретарь партии Сос Акопян написал на своей странице в Facebook.

По его словам, оппозиционера незаконно задержали по окончании автопробега, участники которого требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, на площади Республики, пишет Sputnik Армения.

Как следует из видео инцидента, опубликованного Акопяном, правоохранители вытащили Багдасаряна из салона машины и силой усадили его в полицейскую машину. Активист оказывал сопротивление и выкрикивал антипашиняновские лозунги.