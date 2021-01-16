Оппозиция в Уганде отвергла результаты президентских выборов

Оппозиционная партия "Платформа национального единства" отвергла в воскресенье результаты состоявшихся в Уганде 14 января президентских выборов, назвав их "сфабрикованными". Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

"Мы призываем граждан Уганды отвергнуть произошедшее мошенничество", - говорится в распространенном партией заявлении. Одновременно она потребовала предоставить свободу передвижения своему кандидату на состоявшихся выборах - музыканту и политику Роберту Киагуланьи Ссентаму, известному под именем Боби Вайн.

Глава избирательной комиссии Уганды Саймон Бьябакама объявил 16 января, что победу на президентских выборах одержал действующий глава государства Йовери Кагута Мусевени, получив поддержку 5,8 млн избирателей, или 58,64% поданных голосов. Вайн оказался на второй позиции, за него проголосовали 3,47 млн избирателей, или 34,83%.