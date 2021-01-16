Прошедший год выдался самым неудачным для мировой экономики, отдельные ее сферы из-за пандемии коронавируса сжались до половины, а то и больше. Одна из таких сфер – автопромышленность. Машины в период масштабных ограничений оказались невостребованными, спад производства и продажи их упал до опасного уровня. Автопроизводители и их дистрибьюторы во всем мире на уровне банкротства. А в Азербайджане в это время наблюдается рост импорта автотранспортных средств.

По итогам 2020 года импорт автотранспортных средств в Азербайджан составил 53,729 тыс. единиц на общую сумму 647 млн 596,79 тыс долларов. По сравнению с 2019 годом число импортируемых автомобилей увеличилось на 12,6%. Причем наибольшее число ввезенных в страну транспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров. Их завезено на 15,1% больше на сумму около полумиллиарда долларов. А вот импорт грузовых автомобилей и транспортных средств спецназначения существенно снизился, ввоз же транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек, упал на целых 52,7%!

Зачем нужны такие подробности? Спад глобальной экономики вызвал во всем мире закономерное стремление к экономии, в том числе и на уровне самых развитых стран. Азербайджан в этом отношении не составляет исключения. Глава государства призывает госструктуры к отказу от всего излишнего, в том числе и от покупок дорогих импортных автомобилей. Этого должны бы придерживаться и рядовые граждане. Этот вопрос не раз поднимал и haqqin.az. Но страсть наших граждан, к которым относятся и руководители госструктур, не знает границ. Импорт легковых автомобилей растет из года в год, и кажется, ничто не способно этому помешать.

К сожалению, пока у нас нет статданных о том, какую долю в импорте легковушек занимают госструктуры. Но практика предыдущих лет и месяцев показывает, что подавляющее большинство ввезенных легковушек покупается рядовыми гражданами. Ни кризис, ни девальвация маната, ни коронавирус на них не оказывают никакого воздействия. Наоборот, чем труднее экономике страны, тем больше разгорается у них «автоаппетит», словно эти люди сговорились нанести как можно больший урон экономике страны, в которой живут, которая обеспечивает их таким высокими материальными возможностями.

По данным Госкомтаможни, в 2020 году внешнеторговый оборот страны составил около 25 млрд долларов (спад на 26,5% ). Доля экспорта в этом объеме составила более 13,7 млрд долларов (спад на 30%), а импорта – около 10,74 млрд долларов (спад на 21,5%). Как видно, даже при сокращении общего оборота экспорт значительно превалирует над импортом. В то же время по сравнению с прошлым годом доля импорта снизилась намного меньше экспорта.