Судя по статистике: азербайджанцы тратят больше на продукты и иномарки Только в Азербайджане!
Прошедший год выдался самым неудачным для мировой экономики, отдельные ее сферы из-за пандемии коронавируса сжались до половины, а то и больше. Одна из таких сфер – автопромышленность. Машины в период масштабных ограничений оказались невостребованными, спад производства и продажи их упал до опасного уровня. Автопроизводители и их дистрибьюторы во всем мире на уровне банкротства. А в Азербайджане в это время наблюдается рост импорта автотранспортных средств.
По итогам 2020 года импорт автотранспортных средств в Азербайджан составил 53,729 тыс. единиц на общую сумму 647 млн 596,79 тыс долларов. По сравнению с 2019 годом число импортируемых автомобилей увеличилось на 12,6%. Причем наибольшее число ввезенных в страну транспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров. Их завезено на 15,1% больше на сумму около полумиллиарда долларов. А вот импорт грузовых автомобилей и транспортных средств спецназначения существенно снизился, ввоз же транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек, упал на целых 52,7%!
Зачем нужны такие подробности? Спад глобальной экономики вызвал во всем мире закономерное стремление к экономии, в том числе и на уровне самых развитых стран. Азербайджан в этом отношении не составляет исключения. Глава государства призывает госструктуры к отказу от всего излишнего, в том числе и от покупок дорогих импортных автомобилей. Этого должны бы придерживаться и рядовые граждане. Этот вопрос не раз поднимал и haqqin.az. Но страсть наших граждан, к которым относятся и руководители госструктур, не знает границ. Импорт легковых автомобилей растет из года в год, и кажется, ничто не способно этому помешать.
К сожалению, пока у нас нет статданных о том, какую долю в импорте легковушек занимают госструктуры. Но практика предыдущих лет и месяцев показывает, что подавляющее большинство ввезенных легковушек покупается рядовыми гражданами. Ни кризис, ни девальвация маната, ни коронавирус на них не оказывают никакого воздействия. Наоборот, чем труднее экономике страны, тем больше разгорается у них «автоаппетит», словно эти люди сговорились нанести как можно больший урон экономике страны, в которой живут, которая обеспечивает их таким высокими материальными возможностями.
По данным Госкомтаможни, в 2020 году внешнеторговый оборот страны составил около 25 млрд долларов (спад на 26,5% ). Доля экспорта в этом объеме составила более 13,7 млрд долларов (спад на 30%), а импорта – около 10,74 млрд долларов (спад на 21,5%). Как видно, даже при сокращении общего оборота экспорт значительно превалирует над импортом. В то же время по сравнению с прошлым годом доля импорта снизилась намного меньше экспорта.
Правда, положительное сальдо во внешней торговле удалось сохранить на уровне почти 4 млрд долларов, но оно уменьшилось наполовину. А ведь именно эта положительная разница помогает нам развиваться, усиливать безопасность и экономику. И обидно, очень обидно, когда наши граждане ради очередной крутой тачки, не задумываясь, отваливают сотни миллионов долларов зарубежным производителям, помогая им перебороть кризис. А наше родное государство в это время изыскивает деньги – выпускает облигации, берет кредиты за рубежом, то есть влезает в долги. Для того, чтобы восстанавливать освобожденные территории, бороться с коронавирусом… Чтобы этим гражданам жилось еще лучше.
Без импорта, конечно, сегодня не проживешь. Но чего и сколько импортировать – вот в чем вопрос. В структуре импорта в прошлом году доля продовольственной продукции составила 15,29%. А вот транспортные средства и запчасти занимают 14,43% этого огромного пирога. Получается, что на импорт необходимых продуктов мы тратим почти столько же денег, сколько на иномарки. К тому же большая часть ввозимых автомобилей, как это не раз отмечалось, - это бывшие в эксплуатации. Европейцы, американцы, японцы, вдоволь накатавшись на своих тачках, рады бы и просто так избавиться от них.
А тут подворачиваются «крутые» азербайджанцы, которые платят за них бешеные деньги. Чтобы просто покрасоваться перед знакомыми возле Молоканского садика. Им нипочем ни экономика страны, ни ее будущее, ни восстановление освобожденных территорий. Именно эти «крутые» ребята попрятались в дни второй карабахской войны, когда патриотическая молодежь добровольно воевала на фронте, за папенькиными спинами, о чем сегодня говорят многие. В те дни на улицах и машин крутых стало меньше, а сразу после победы все они выкатились с флагами и криками сытых и самодовольных молодчиков. Им бы объяснить все как-то, без участия родителей. Да кто свои силы и время будет тратить без толку…