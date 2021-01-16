Привилегии для вакцинированных вызвали скандал в Германии

Слова главы МИД Германии Хайко Мааса о предложении предоставить привилегии для прошедших вакцинацию от коронавируса вызвали крупный скандал в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, глава ведомства в одном из интервью предложил вернуть «основные права» привитым гражданам, поскольку «если в ресторане или кино соберутся только люди с прививками, они не смогут больше представлять опасности друг для друга».

В ответ на это глава фонда защиты пациентов Ойген Брыш заявил, что министр «разжигает псевдодискуссии о привилегиях для вакцинированных» лиц. По его словам, в мире отсутствуют полностью подтвержденные данные о гарантии полной защиты от заражения COVID-19 после вакцинации. С его заявлением согласились в минздраве страны.

В соцсетях граждане также выступили с критикой предложения Мааса. Пользователи подчеркнули, что такое решение разрешит поделить немецкое общество на два лагеря: людей, которые имеют «привилегии», и «второй сорт», лишенный преимуществ.