В Италии назревает политический кризис на фоне пандемии коронавируса

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци подвергает испытанию свою уже низкую популярность, провоцируя политический кризис, который может привести коалиционное правительство Италии к критической ситуации в период пандемии коронавируса, пишет Associated Press.

Ренци организовал отставку двух министров в своей партии «Италия Вива».

Результат его игры во власть станет яснее на этой неделе, когда премьер-министр Джузеппе Конте обратится к обеим палатам парламента. Если Конте сделает успешную заявку на поддержку, он может сформировать третье коалиционное правительство после выборов 2018 года в Италии, отмечает информационное агентство.

Это не первая попытка Ренци сотрясти итальянскую политику. Он стал премьер-министром в 2014 году, свергнув тогдашнего лидера Италии, члена Демократической партии Энрико Летта. Сам Ренци потерял власть почти три года спустя после конституционного референдума, по итогам которого он потерпел поражение.

Теперь 46-летний бывший мэр Флоренции может свергнуть Джузеппе Конте. Он обвиняет премьер-министра страны в неэффективном управлении коронавирусным кризисом.