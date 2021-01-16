Борец Ислам Аббасов выиграл Гран-при Франции У Азербайджана 13 медалей
Во французской Ницце завершился традиционный международный турнир по борьбе Гран-при Франции памяти Анри Деглана, в котором участвовали и азербайджанские борцы вольного и греко-римского стилей.
В последний день соревнований за медали боролись классики. Азербайджан представляли девять борцов, восемь из которых завоевали награды – 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы. Набрав 160 баллов, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла 2-е место в общекомандном зачете.
На высшую ступень пьедестала почета поднялся Ислам Аббасов (87 кг). Он поочередно победил грузина Гурами Хецуриани (3:1), голландца Тирона Штеркенбурга (5:0), американца Джона Стефановича (6:0) и турка Метехана Башара (8:4).
Серебряные медали в активе Мурада Мамедова (60 кг), Рафика Гусейнова (82 кг), Мурада Локьяева (97 кг) и Сабаха Шариати (130 кг). Бронза у Мурада Базарова (60 кг), Исламбека Дадова (67 кг) и Санана Сулейманова (77 кг).
Единственным борцом в сборной Азербайджана, кто остался сегодня без медалей, оказался Намаз Рустамов (67 кг), уступивший в схватке за бронзу Исламбеку Дадову.
Напомним, что вчера сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала пять медалей – две серебра и три бронзы. Наши вольники заняли 3-е место в командном зачете. Серебряные медали в активе Ислама Базарганова (57 кг) и Османа Нурмагомедова (92 кг). Бронза на счету Турана Байрамова (65 кг), Гаджимурада Гаджиева (74 кг) и Абубакра Абакарова (86 кг).