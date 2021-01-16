Во французской Ницце завершился традиционный международный турнир по борьбе Гран-при Франции памяти Анри Деглана, в котором участвовали и азербайджанские борцы вольного и греко-римского стилей.

В последний день соревнований за медали боролись классики. Азербайджан представляли девять борцов, восемь из которых завоевали награды – 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы. Набрав 160 баллов, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла 2-е место в общекомандном зачете.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Ислам Аббасов (87 кг). Он поочередно победил грузина Гурами Хецуриани (3:1), голландца Тирона Штеркенбурга (5:0), американца Джона Стефановича (6:0) и турка Метехана Башара (8:4).