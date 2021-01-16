В Белоруссии планируют начать вакцинацию от COVID-19 в апреле

Минздрав Белоруссии назвал сроки начала вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Глава ведомства Дмитрий Пиневич отметил, что каждый желающий сможет привиться от COVID-19 с апреля 2021 года.

По его словам, до этого в стране будет проходить вакцинация наиболее уязвимых групп граждан: преподавателей, медработников, журналистов, работников сферы строительства и торговли.

«Вот мы когда отработаем с этим контингентом… потом начнем работать и по другим группам», — сказал Пиневич.

Министр также добавил, что Белоруссия намерена сотрудничать с производителями российских вакцин, однако уточнил, что «выпускают достаточно хороший спектр китайские коллеги».