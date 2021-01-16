В Евросовете допустили введение паспортов после прививки от COVID

Возглавляющий Евросовет Шарль Мишель допустил введение в Евросоюзе паспортов о прививке против коронавируса, также он предполагает, что путешествия будут доступны только тем, кто прошел вакцинацию, но эта тема чувствительная, ее важно обсуждать, что и будет сделано лидерами стран ЕС на будущей неделе.

Пресс-служба Евросовета предоставила СМИ цитаты Мишеля из интервью, сделанного им нидерландскому общественному телевидению.

Рассуждая над вопросами, касающимися введения паспортов вакцинации и возможности путешествовать в будущем лишь при наличии прививки, Мишель сказал: "Я не исключаю этого".

В то же время глава Евросовета подчеркнул, что это деликатный вопрос для многих европейских государств.

"У некоторых из них сложится впечатление, что с таким сертификатом на самом деле мы решили, что вакцинация является обязательной, и во многих странах считают, что лучше, если вакцинация останется добровольной", – цитирует РИА Новости Мишеля.

Он пояснил, что данный вопрос будет обсуждаться лидерами стран ЕС на следующей неделе.