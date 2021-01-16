Известный американский военный эксперт, экс-начальник военного штаба НАТО Гарри Табах в интервью haqqin.az положительно оценил участие турецких военных в совместном с российскими военнослужащими центре мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу уже заявил о начале строительства центра мониторинга в Агдаме, где будут служить по 60 военных из России и Турции. «Наши военные уже начали туда отправляться, - сообщил Чавушоглу газета Sabah», добавив, что это будет небольшой наблюдательный центр, хотя при необходимости его можно будет расширить.

Как считает Табах, многонациональность миротворческой миссии всегда положительно сказывается на ее доскональном следовании достигнутым договоренностям. К тому же турецкие военные, отмечает эксперт, отличаются высоким профессионализмом и можно надеяться, что турецкое присутствие в Карабахе послужит эффективности миротворческой миссии в выполнении действий, предусмотренных трехсторонним политическим заявлением от 10 ноября.