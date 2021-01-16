Байден вернет США Парижское соглашение по климату в день инаугурации

Избранный президент США Джозеф Байден намерен непосредственно в день инаугурации 20 января подписать указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

По сведениям телекомпании со ссылкой на служебную записку Рона Клайна, которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома, наравне с возвращением США в климатическую сделку Байден намерен также подписать ряд указов, которые отменят действие некоторых ограничений, введенных администрацией действующего президента США республиканца Дональда Трампа.

В частности, демократ планирует отменить введенный Трампом 27 января 2017 года запрет на въезд в США граждан семи мусульманских стран - Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Кроме того, Байден хочет расширить введенные Трампом меры по облегчению долгов студентов за обучение в вузах и ввести обязательное ношение защитных масок на территории государственных учреждений.