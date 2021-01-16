«В США хорошо изучили природу психологических проблем у участников Второй мировой и вьетнамской войн. Такая психологическая травма выявляется не только у раненых, но и у просто демобилизованных участников боев. Это состояние сверхмощного негативного воздействие на психику может иметь различные последствия для человека. Это иногда приводит к депрессиям, паническим атакам, аддикции, суицидам, непреходящему тревожному состоянию, агрессии. Порой это явление становилось причиной того, что бывшие военные вливались в криминальные структуры.

Анализируя в интервью haqqin.az итоги победной для Азербайджана Второй карабах ской войны, американский эксперт, экс-начальник военного штаба НАТО Гарри Табах выразил мнение, основанное на собственном опыте, что сейчас азербайджанскому государству следует оказать особое внимание и поддержку участникам боев для преодоления ими так называемого посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое является серьезным последствием любых боевых действий.

В психологической поддержке нуждаются и семьи людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Им тоже тяжело приходится. В преодолении таких последствий войны квалифицированную помощь могут оказать израильские специалисты, так как эта страна постоянно ведет боевые действия и обладает опытом эффективного устранения ПТСР. К тому же в израильской армии немало выходцев из Азербайджана, которые говорят на азербайджанском языке. Думаю, они бы не отказались помочь азербайджанским собратьям», - полагает профессиональный военный.

Эксперт отмечает, что после любой войны очень важно оказать психологическую поддержку демобилизованным в возвращении в гражданскую жизнь. «Кто бы что ни говорил, любые военные, участвовавшие в боевых действиях, в разной мере психически травмированные люди. И с ними надо работать. Люди, которые рисковали жизнью, нередко считают, что окружающие гражданские люди их не понимают. Тем, кто получили небольшие ранения, несколько легче, поскольку люди видят, что они покалечены на войне. А вот психологическая травма со стороны не видна, однако получили ее все воевавшие, включая тех, кто физически ранены не были. Поэтому помощь надо оказать всем участникам боев», - убежден эксперт.

Гарри Табах сам получил такую психологическую травму и впоследствии был членом совета директоров организации, которая оказывала помощь бездомным ветеранам, не сумевшим адаптироваться в гражданскую жизнь. В США, Украине есть частные и государственные организации, которые оказывают помощь участникам войны, ставших жертвами ПТСР.

«Самое главное, это понимание того, что психологическая травма гораздо тяжелее, чем физическая. У меня есть друг, герой Украины, потерявший на войне руки и ноги - Вадим Свириденко. Он участвует в Олимпиаде, бегает, занимается с другими ветеранами. Это совершенно не обозленный человек, неизменно в превосходном настроении, с оптимистическим взглядом на жизнь. Он своим примером показывает другим ветеранам, как преодолеть психологическую травму войны и адаптироваться в обычную жизнь», - поведал военный специалист.