Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 23:20

Твиттер и Facebook навсегда заблокировали аккаунты Дональда Трампа, членов его команды и некоторых сторонников. Свои действия администрация этих социальных сетей объяснила опасениями, что все эти люди могут «подстрекать подписчиков к новому насилию». Уникальное событие: «ядерная кнопка» у президента США есть, а вот кнопками соцсетей он пользоваться не может. Ну, и чем отличаются полицейская автократия, американская демократия и цифровой тоталитаризм? Да ничем. Масштабы, во всяком случае, схожи.

Судите сами: Google удалил приложение социальной сети Parler из Google Play. Типа там слишком много «правых» и сторонников Трампа. А еще ее вынесли из App Store в течение 24 часов. И теперь от Parler требуют ввести систему модерации. Дескать, соцсеть использовали для координации митинга в Вашингтоне и штурма Капитолия. YouTube удалил канал Стива Бэннона, экс-советника Трампа. Обрушили и закрыли сервер «The Donald», где общались сторонники Трампа. Twitter забанил экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Заодно - забанили и адвоката Сидни Пауэлл, которая слишком много и аргументированно говорила про то, что выборы сфабрикованы. Это видимо первая цифровая гражданская война. Даже не в истории США, а в истории вообще. Что дальше? Американский digital GULAG в котором будут социально уничтожать сначала сторонников Трампа, а затем и вообще сторонников консервативных ценностей? Не брать их на работу, блокировать в сетях, отказывать в кредитах, отказывать в получении высшего образований и так далее? Позвольте, еще совсем недавно все возмущались тем, что в китайских мессенджерах мониторится переписка и блокируется возможность пользователей делиться в личных чатах определенными ссылками на информацию, неугодную властям - или даже общаться на определенные темы. Но Америка и здесь оставила лидерство за собой – подобное, совершенно вопиющее, что противоречит самой американской Конституции, и представить себе год назад было невозможно. На наших глазах рушатся мифы, один из которых – про «невидимую руку рынка», которая, дескать, сама все исправит и расставит на свои места. Но ведь вот что получается: в угоду идеологии Твиттер, по указке политических хозяев сверху, без раздумий, в один миг, уничтожил свою суперзвезду.