Полицейская автократия, американская демократия, цифровой тоталитаризм наше послесловие
Твиттер и Facebook навсегда заблокировали аккаунты Дональда Трампа, членов его команды и некоторых сторонников. Свои действия администрация этих социальных сетей объяснила опасениями, что все эти люди могут «подстрекать подписчиков к новому насилию».
Уникальное событие: «ядерная кнопка» у президента США есть, а вот кнопками соцсетей он пользоваться не может. Ну, и чем отличаются полицейская автократия, американская демократия и цифровой тоталитаризм? Да ничем. Масштабы, во всяком случае, схожи.
Судите сами: Google удалил приложение социальной сети Parler из Google Play. Типа там слишком много «правых» и сторонников Трампа. А еще ее вынесли из App Store в течение 24 часов. И теперь от Parler требуют ввести систему модерации. Дескать, соцсеть использовали для координации митинга в Вашингтоне и штурма Капитолия.
YouTube удалил канал Стива Бэннона, экс-советника Трампа. Обрушили и закрыли сервер «The Donald», где общались сторонники Трампа. Twitter забанил экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Заодно - забанили и адвоката Сидни Пауэлл, которая слишком много и аргументированно говорила про то, что выборы сфабрикованы.
Это видимо первая цифровая гражданская война. Даже не в истории США, а в истории вообще.
Что дальше? Американский digital GULAG в котором будут социально уничтожать сначала сторонников Трампа, а затем и вообще сторонников консервативных ценностей? Не брать их на работу, блокировать в сетях, отказывать в кредитах, отказывать в получении высшего образований и так далее?
Позвольте, еще совсем недавно все возмущались тем, что в китайских мессенджерах мониторится переписка и блокируется возможность пользователей делиться в личных чатах определенными ссылками на информацию, неугодную властям - или даже общаться на определенные темы. Но Америка и здесь оставила лидерство за собой – подобное, совершенно вопиющее, что противоречит самой американской Конституции, и представить себе год назад было невозможно.
На наших глазах рушатся мифы, один из которых – про «невидимую руку рынка», которая, дескать, сама все исправит и расставит на свои места. Но ведь вот что получается: в угоду идеологии Твиттер, по указке политических хозяев сверху, без раздумий, в один миг, уничтожил свою суперзвезду.
Ведь как-то уже забылось, что в 2014-2015 годах все ожидали, что эта сеть попросту «загнется». И спас его именно Дональд Трамп со своим мега-аккаунтом, который каждый день двигал фондовый рынок, стал его хедлайнером.
Интересно и с Фейсбуком, который демократы «подвесили на крючок». Почеркнутая лояльность к ним Цукерберга, который всеми силами «топил» за этих ребят на каждых выборах, не слишком-то ему и помогла. Сейчас его решительно подминают под себя новые хозяева Америки.
Недвусмысленно дав понять: либо он выполняет все их пожелания – либо становится фигурантом антимонопольного расследования. И новые правила использования WhatsApp, спровоцировавшие отток пользователей этого мессенджера – из той же серии. В Белый дом Байден еще не пришел, но для Америки Байден уже наступил.
При всей фантасмагории происходящего в США, нам всем, тем не менее, преподали хорошие уроки. И о стоимости свободы слова. И о цифровом суверенитете. И о том, что всемирные сети – дело, конечно, хорошее. Но иметь что-то свое и только свое, независящее от внешних «сил по распространению демократии» - будет совсем нелишним.
Ведь своё - всегда лучше чужого. А уж тем более в наши времена, когда те, кто помимо заводов и пароходов владеет ещё и газетами - всегда будет обыгрывать тех, у кого есть только заводы и пароходы, но нет газет.