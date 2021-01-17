Песков о задержании Навального: «Его в Германии задержали?»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание политика Алексея Навального в московском аэропорту Шереметьево. Он заявил, что ничего не знает об этом.

Он отметил, что в курсе, в какой стране задержали оппозиционера.

«Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что у него последний день отпуска и он не следил за происходящим. Так он ответил на вопрос о задержании Навального журналисту издания «Подъём».