Служба нацбезопасности Армении сообщает о раскрытии преступной группы, которая обвиняется в вывозе оружия из зоны боев в Нагорном Карабахе.

В официальном сообщении говорится, что С.Б., в качестве добровольца участвовавший в войне, по предварительному сговору с рядом лиц незаконно приобрел с целью продажи автоматы, которые привез из Карабаха и хранил в своей квартире в Ереване. Затем 3 ноября он договорился с разными людьми о продаже им оружия по цене $500-600.