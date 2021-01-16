Из Карабаха вывозят автоматы. Один "Калаш" - 500 долларов заявление СНБ Армении
Служба нацбезопасности Армении сообщает о раскрытии преступной группы, которая обвиняется в вывозе оружия из зоны боев в Нагорном Карабахе.
В официальном сообщении говорится, что С.Б., в качестве добровольца участвовавший в войне, по предварительному сговору с рядом лиц незаконно приобрел с целью продажи автоматы, которые привез из Карабаха и хранил в своей квартире в Ереване. Затем 3 ноября он договорился с разными людьми о продаже им оружия по цене $500-600.
В результате обыска в квартире С.Б. обнаружены и конфискованы автоматы Калашникова, патроны, которые считаются боеприпасами, и другие предметы, оборот которых запрещен, отмечается Служба.
В хранилище, расположенном в селе Тех Сюникской области Армении, также обнаружено множество патронов, незаконно приобретенных на поле боя с целью продажи, автоматы и множество других предметов, запрещенных в гражданском обороте. По сообщению СНБ, речь, в частности, о незаконно приобретенных на поле боя и незаконно доставленных в Армению 43 автоматах Калашникова, 279 патронах калибра 7.62 мм, 7 патронташах с патронами калибра 7.62 мм, 23 патронташах с патронами калибра 5.45 мм, штык-ножах, военных сумках, кобурах пистолета, 1 патронташе с 8 патронами калибра 9 мм и т.д.