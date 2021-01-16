В Азербайджане смягчается карантин

Согласно решению, с 00.00 18 января на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаилинского районов отменяется система система получения смс и разрешений с портала icaze.e—gov.az для покидания места жительства.

В 5 городах и районах отменяется система получения смс и разрешений с портала icaze.e—gov.az для покидания места жительства. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Азербайджана от 16 января 2021 года.

При этом с 00:00 18 января 2020 года до 00:00 25 января 2021 года въезд-выезд на территорию городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также в районные центры Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) ограничен.

Согласно постановлению, с 00:00 18 января до 00:00 25 января 2021 года лицам, имеющим билеты на международные и внутренние рейсы, разрешается передвижение между городами Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронским районом, а также райцентрами Лянкярана, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загаталы, Губы, Хачмаза, Евлаха, Барды, Биласувара и Исмаиллы (за исключением сел и поселков) и за их пределами на основании билетов, а лицам, въезжающим в страну через государственную границу, в соответствующем порядке, — на основании штампа в их паспорте.

Отметим, что в Бакинском метрополитене продолжат действовать ограничения на пассажирские перевозки.