В Судане заявили, что не хотят войны с Эфиопией

У Судана нас нет скрытой повестки в отношении пограничного спора с Эфиопией. Об этом заявил председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, выступая на границе с Эфиопией.

По его словам, утверждения о том, что разногласия между Хартумом и Аддис-Абебой кем-то регулируются, не имеют под собой никаких оснований.

Бурхан напомнил о договоренности с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом о закрытии границы, подчеркнув, что суданская армия действует именно в рамках этих инициатив.

«У Судана нет намерений воевать с Эфиопией. Обе страны хотят урегулировать противоречия. У нас нет скрытой повестки дня в вопросе границы. Конфликт с какой-либо соседней страной не принесет пользы Судану. Делимитация границы с Эфиопией имеет большое значение и это наше право», - сказал Бурхан.

При этом глава Суверенного совета подчеркнул, что спорный регион Фашка должен стать зоной сотрудничество, а не конфликта.