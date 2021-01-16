Страдающие от климата страны недополучили денег

Международное сообщество оказалось неспособным выполнить обязательства по Парижскому соглашению по климату и оказать необходимую финансовую помощь странам, больше всего страдающим от климатических изменений, сообщают западные СМИ со ссылкой на доклад Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Так, согласно докладу, нынешний годовой уровень финансирования стран, которым требуется адаптация к изменению климата, составляет примерно $30 млрд, хотя этот уровень должен достигать $70 млрд.

Между тем, уточняют СМИ, действительная стоимость адаптивных мер разных стран к смене климата в годовом исчислении может равняться $300 млрд к концу 2020-х годов и $500 млрд к середине XXI века.

"(Изменения климата - ИФ) будут нарастать и наносить самые сильные удары по наиболее уязвимым странам и сообществам, даже если мы выполним цели Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления в этом веке на отметке ниже 2 градусов по Цельсию", - заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.