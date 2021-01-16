Путин: «Борьба между Азербайджаном и Арменией шла за каждую запятую»

Президент России Владимир Путин рассказал детали принятия ноябрьского заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

По его словам, текст соглашения не был подготовлен заранее, все решения принимались непосредственно на трёхсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении.

«Просто сложилась такая ситуация в зоне боевых действий, прямо скажем, Армения подошла к такой черте, когда нужно было принимать решение. Но надо отдать должное, в этих условиях борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую», — заявил российский президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» ведущего Павла Зарубина на телеканале «Россия 1».