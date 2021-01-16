Бомбардировщики США провели полет над Ближним Востоком

Бомбардировщики ВВС США В-52 провели полет над территорией Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА «Новости».

Центральное командование Вооруженных сил США уточнило, что в полете участвовали два воздушных средства.

Полет стал вторым в 2021 году в районе Ближнего востока и пятым за два месяца. Прошлый полет состоялся 6 января.

«Краткосрочное развертывание стратегических активов является важной частью нашей оборонной политики в регионе», — добавил главы командования генерала Фрэнка Маккензи.

Он также назвал полет «ясным и последовательным посылом в оперативной обстановке», который был адресован «как друзьям, так и потенциальным врагам».