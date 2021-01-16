Трампа захотели лишить доступа к информации разведки США

Президента США Дональда Трампа после его ухода с поста захотели лишить доступа к традиционным брифингам разведки для бывших глав государства. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на председателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа.

По словам Шиффа, Трампу следует запретить получать информацию разведывательных служб, так как он не заслуживает подобного доверия. Демократ заявил, что многие партнеры США по всему миру отказывались предоставлять Соединенным Штатам разведывательную информацию из-за опасений по поводу Трампа. Он подчеркнул, что президент политизировал разведку, что поставило страну под угрозу.

Ранее сотрудники разведки США назвали возможные источники угрозы инаугурации избранного президента Джо Байдена.