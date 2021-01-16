Как долго больные COVID-19 остаются заразными

Большинство инфицированных коронавирусом могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни. Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью "Российской газете".

"Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов", — сказала Вуйнович, отметив при этом, что этот инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов.

ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими людьми, эта позиция основана на продолжительности инкубационного периода. Как сообщала эксперт организации Мария ван Керкхове, у большинства заразившихся симптомы развиваются через пять-шесть дней после инфицирования.