Словакам запретили выходить на улицу без справки об отсутствии COVID

Начинающееся в понедельник массовое тестирование населения Словакии на коронавирус будет тесно связано с выходом на работу или на прогулку в парке: без документа об отрицательном тесте выход из дома запрещен, сообщил премьер Игорь Матович.

«Новое вынужденное ужесточение противоэпидемических мер должно значительно уменьшить количество смертей от коронавируса и заполненность больниц. Кроме того, эти меры должны помочь ускорению возвращения детей в школы. Запрет на выход из дома кабмином продлен до 7 февраля. Не только для поездки на работу, но и для прогулки в парке всем гражданам в возрасте от 15 до 65 лет необходимо будет иметь с собой документ о получении негативного результата теста», – передает РИА Новости слова Матовича.

По словам премьера, последние данные о заболевших коронавирусом свидетельствуют о том, что у 85% новых заразившихся обнаружена так называемая «британская мутация» коронавируса, более агрессивная по сравнению с обычной.