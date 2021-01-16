Коронавирус меняет ситуацию на рынке нефти

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются практически на 1% на опасениях по поводу влияния коронавируса на баланс спроса и предложения на рынке.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,94% – до 54,58 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI опустилась на 0,82%, составив 51,99 доллара за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI тем временем подешевели на 0,9%, до 51,89 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Перспективы восстановления спроса на сырье ставятся под сомнение на фоне активного роста числа случаев коронавируса в мире. Многие страны ужесточают карантинные меры, вводимые с целью замедлить распространение вируса. В частности, в США за последние сутки было выявлено 198 тыс. новых случаев COVID-19, а число умерших приближается к 400 тысячам.

Инвесторы также опасаются, что рост буровой активности в США может повлечь за собой увеличение предложения на рынке, поскольку компании пользуются высокими ценами на нефть.