В Азербайджане начинается первый этап вакцинации от коронавируса

С 18 января в Азербайджане начинается первый этап вакцинации против коронавируса.

Согласно сообщению Минздрава, Азербайджан участвует в платформе COVAX, а также в двусторонних соглашениях по приобретению вакцин. Азербайджан приобретет 2 миллиона доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac в рамках платформы COVAX. В то же время ведутся переговоры с компанией Sinovac. Всего Sinovac заказано 4 миллиона доз вакцин.

Вакцинация будет добровольной. На первом этапе в Азербайджане будет вакцинировано население из группы повышенного риска. Это работники здравоохранения; лица старше 65 лет; персонал, привлеченный правоохранительными органами к противоэпидемическим мерам;

На втором этапе: группа высокого риска с медицинской точки зрения (люди с хроническими заболеваниями - респираторная система, гемодиализ, диабет, ожирение); лица 50 лет и старше, имеющие хотя бы одно хроническое заболевание; работники сферы образования и социального обеспечения, постоянно находящиеся в социальных учреждениях, центрах ASAN и DOST, работники сферы общественного транспорта, операторы и поставщики телекоммуникационных услуг и работники, непосредственно контактирующие с населением в почтовом секторе, часть банковского сектора, непосредственно контактирующая с населением; выполняющие работу с высоким уровнем риска ( в жизненно важных для функционирования общества сферах - национальная и региональная безопасность, юстиция, финансы и др.).