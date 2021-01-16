В США потребовали удалить Telegram из App Store

В штате Калифорния американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала иск в суд на корпорацию Apple, требуя удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По заявлению НКО, руководство Telegram не приняло достаточных ограничительных мер в отношении пользователей, распространявших призывы к насилию и сообщения экстремистского толка в связи с беспорядками у Капитолия 6 января текущего года.

Организация считает, что Telegram нарушает условия пользования магазином приложений Apple, допуская размещение разжигающих ненависть сообщений, а также экстремистского и расистского контента.

Истцы обвиняют Apple в причинении им морального вреда и требуют, кроме удаления Telegram из магазина приложений App Store, возмещения ущерба. Аналогичный иск будет подан в адрес компании Google, сообщает ТАСС.