Еще один эксперт по Азербайджану в команде Байдена

Избранный вице-президент США Камала Харрис назначила своего советника по национальной безопасности. Как сообщает haqqin.az, эту должность займет опытный дипломат Нэнси МакЭлдауни.

62-летняя Нэнси МакЭлдауни более 30 лет проработала на дипломатической службе США. С 2001 по 2004 года была заместителем посла США в Азербайджане, с 2005 по 2008 год - заместителем главы дипломатической миссии США в Турции.

МакЭлдауни также работала послом США в Болгарии, а в 2009-2011 годах занимала должность заместителя помощника госсекретаря по европейским делам. Позже Нэнси Макэлдауни стала директором Института дипломатической службы (FSI). Говорит на многих иностранных языках, включая азербайджанский и турецкий.