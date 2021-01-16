Еще один эксперт по Азербайджану в команде Байдена
Избранный вице-президент США Камала Харрис назначила своего советника по национальной безопасности. Как сообщает haqqin.az, эту должность займет опытный дипломат Нэнси МакЭлдауни.
62-летняя Нэнси МакЭлдауни более 30 лет проработала на дипломатической службе США. С 2001 по 2004 года была заместителем посла США в Азербайджане, с 2005 по 2008 год - заместителем главы дипломатической миссии США в Турции.
МакЭлдауни также работала послом США в Болгарии, а в 2009-2011 годах занимала должность заместителя помощника госсекретаря по европейским делам. Позже Нэнси Макэлдауни стала директором Института дипломатической службы (FSI). Говорит на многих иностранных языках, включая азербайджанский и турецкий.
Нэнси МакЭлдауни - одна из нескольких бывших дипломатов, назначенных на руководящие должности в администрации избранного президента Джо Байдена. Ожидается, что Байден значительно обновит свою внешнеполитическую команду, куда войдут многие бывшие дипломаты, специализирующиеся на России. Например, бывший заместитель госсекретаря Виктория Нуланд вновь выдвинута на этот пост.
Напомним, ранее стало известно, что Джозеф Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Белого дома. Кендалл-Тейлор является автором диссертационной работы по углеводородным запасам региона и прикаспийских стран. В своей работе Caspian Energy Politics говорится о роли запасов углеводородов трех основных нефтегазовых экспортеров региона – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, а также приводится анализ влияния этого на отношения с Россией и Китаем.