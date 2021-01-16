20 января на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение транспорта. Как сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, 20 января с 07:00 и до окончания церемонии поминовения жертв трагедии 20 Января движение автомобилей на улицах, пересекающихся с Парламентским проспектом, будет полностью ограничено.

Ограничение движения осуществляется с целью обеспечения удобного, беспрерывного и безопасного движения граждан, которые придут почтить память жертв трагедии 20 Января.

В связи с этим будет ограничено движение всех транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушфига с проспектом Гусейна Джавида, от пересечения круга Микаила Мушфига с проспектом Метбуат, на улице Мехти Гусейна, от здания Телетеатра, от пересечения улиц Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, то есть обратной стороны административного здания Милли Меджлиса в направлении Парламентского проспекта – Аллеи Шехидов. Рекомендуется использовать как можно меньше личных автомобилей, отдавать предпочтение общественному транспорту.

В целях предотвращения распространения вируса участники церемонии должны соблюдать социальную дистанцию, в обязательном порядке пользоваться медицинскими масками, не ходить группами более пяти человек.