Полиция рассказала о нарушителях карантина

Продолжаются мероприятия по борьбе с нарушением противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического карантинного режима. В пресс-службе МВД сообщили, что с 16 по 18 января были возвращены 4 000 транспортных средств, пытавшихся проехать через посты без соответствующего разрешения.

Отмечается, что за указанный период в отношении 2 746 человек, нарушивших правила карантинного режима, применены меры административного взыскания. В отношении пяти человек избрана мера пресечения в виде административного ареста.

Кроме того, задержаны и возвращены домой четыре активных больных COVID-19, покинувших место жительства. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.