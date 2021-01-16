Дорожная полиция обратилась к гражданам
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД обратилось к гражданам.
В отделе по связям с общественностью управления сообщили, что на основании соответствующего постановления Кабинета министров Азербайджана о продлении срока особого карантинного режима и снятии некоторых ограничений, учитывая продление ограничений на въезд и выезд с территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Апшеронского района, а также с территории райцентров Ленкорани, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загаталы, Губы, Хачмаза, Евлаха, Барды, Билясувара и Исмаиллы (за исключением сел и поселков) до 00:00 25 января 2021 года, Государственная дорожная полиция призывает граждан, не имеющих разрешения на въезд и выезд из других городов и районов республики, строго соблюдать действующие правила до указанного срока.