Япония призвала решить вопрос с Курилами

Япония считает необходимым окончательно решить вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на открытии сессии парламента. Его речь опубликована в газете Chunichi Shimbun.

«В проблеме «северных территорий» необходимо поставить точку, не оставляя ее для будущих поколений», — сказал Суга. По его словам, Токио будет продолжать переговоры, опираясь на прежние договоренности с Россией, а также стремиться к «развитию всего комплекса японо-российских отношений», передает РБК.

Ёсихидэ Суга возглавил правительство Японии в середине сентября. Перед вступлением в должность он отмечал, что намерен продолжить дипломатическую политику своего предшественника на этом посту Синдзо Абэ относительно Курил и прояснить принадлежность островов.

